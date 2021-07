Tokyo 2020 diretta: 2 argenti e un bronzo. Staffetta e Martinenghi , Bacosi (Di lunedì 26 luglio 2021) Una notte epica per il nuoto italiano, che nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 porta a casa due medaglie pesantissime: ad aprire le danze il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 metri rana, a chiuderle ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Una notte epica per il nuoto italiano, che nelle Olimpiadi diporta a casa due medaglie pesantissime: ad aprire le danze ildi Nicolònei 100 metri rana, a chiuderle ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - repubblica : I bambini infiniti, dallo skateboard la nuova dimensione dello sport - itsaboutunicorn : RT @Eurosport_IT: DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla statun… -