“Stanno portando via tutto”. Harry e Meghan, l’ultimo colpo basso della regina. Decisione presa (Di lunedì 26 luglio 2021) Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di far battezzare Lilibet a Windsor, sotto gli occhi della regina Elisabetta. “Vogliono una cerimonia reale. Harry l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”. Poi da pochissimi giorni l’annuncio di Harry: in uscita un libro di ricordi, una biografia, che promette di essere un resoconto della vita “accurato e completamente sincero”. Ed ecco che il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha mandato nuovamente in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)e la moglieMarkle hanno deciso di far battezzare Lilibet a Windsor, sotto gli occhiElisabetta. “Vogliono una cerimonia reale.l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”. Poi da pochissimi giorni l’annuncio di: in uscita un libro di ricordi, una biografia, che promette di essere un resocontovita “accurato e completamente sincero”. Ed ecco che il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha mandato nuovamente in ...

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: svolta per Eda e Serkan Sappiamo che Serkan aspetta l'arrivo del nuovo socio Efe Akman, ma portando un certo ritardo al suo ... Convinta che Ayfer ne fosse a conoscenza, Aydan le rivelerà che i due giovani stanno assieme, le ...

