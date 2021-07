PIL | CSC | forte rimbalzo in secondo trimestre | nuovi rischi da aumento contagi

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Lo scenario che si va consolidando per l’Italia è di undel PILnel 2°2021, meno nel 3° e 4°”. E’ quanto scrive il Centro Studi di Confindustria nella sua Congiuntura Flash sottolineando che a giugno “si è irrobustita la risalita, grazie all’accelerazione delle vaccinazioni e a meno restrizioni. A luglio, però, l’deiin varie parti d’Europa ponedi raffreddamento dell’attività economica, specie nel turismo e in particolare da agosto, sia tramite il canale della fiducia che per ...

rileva che le risorse pubbliche per misure emergenziali in campo per il 2021 raggiungono il 6,0% del PIL, poco meno del 6,6% del 2020. Il DL "Sostegni bis", appena convertito in legge, mobilita risorse aggiuntive.