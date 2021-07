Paura per Mara Venier ma lei frena: ”Nessun ricovero in ospedale, solo controlli” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero in ospedale, ma per carità!”. Così Mara Venier all’Adnkronos smentisce le notizie che stanno circolano in rete in queste ore su una sua presunta ennesima operazione al volto dopo il brutto incidente causato da un impianto dentale mal riuscito che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Paresi che l’ha costretta a un lungo e doloroso intervento chirurgico maxillo-facciale. Il fraintendimento è avvenuto dopo che la conduttrice, nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato un video che mostra l’ingresso del reparto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Oggi sono andata a farmi dei, ma qualein, ma per carità!”. Cosìall’Adnkronos smentisce le notizie che stanno circolano in rete in queste ore su una sua presunta ennesima operazione al volto dopo il brutto incidente causato da un impianto dentale mal riuscito che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Paresi che l’ha costretta a un lungo e doloroso intervento chirurgico maxillo-facciale. Il fraintendimento è avvenuto dopo che la conduttrice, nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato un video che mostra l’ingresso del reparto di ...

