"Non vedo l'ora!". Antonella Elia scoppia di felicità: tanti aspettavano questo annuncio (Di lunedì 26 luglio 2021) Antonella Elia è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ha partecipato come opinionista insieme a Pupo. E non sono mancati i momenti di tensione. Come il litigio con Samantha De Grenet. Di recente ne ha parlato a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. L'episodio è stato sottolineato da tanti commentatori: in quella occasione Antonella Elia non si risparmiò nei confronti di Samantha De Grenet e l'ex gieffina ci rimase molto male. Oltre a darle della 'regina dell'arroganza' e della 'presuntuosa', Antonella Elia in quella ...

