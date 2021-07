Napoli, De Laurentiis preoccupato per il materiale tecnico: la situazione (Di lunedì 26 luglio 2021) In questi giorni il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato a preparare la stagione calcistica che è ormai alle porte. A far notizie però vi è l’insolita assenza di Aurelio De Laurentiis, sempre presente negli ultimi anni in quel di Dimaro al fianco del proprio team. Il patron azzurro è lontano dalla sua squadra per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) In questi giorni ildi Luciano Spalletti è impegnato a preparare la stagione calcistica che è ormai alle porte. A far notizie però vi è l’insolita assenza di Aurelio De, sempre presente negli ultimi anni in quel di Dimaro al fianco del proprio team. Il patron azzurro è lontano dalla sua squadra per L'articolo

Advertising

m_freda21 : @BrunoGalvan85 @sscnapoli Per me è una buona operazione. Il calciatore è seguito dal Napoli già dal primo anno in S… - gilnar76 : Serie A contro il Governo: torna di moda una vecchia proposta di De Laurentiis #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Serie A contro il Governo: torna di moda una vecchia proposta di De Laurentiis - Biagio04007305 : @Napoli_Report @CorSport Ma comprassero un centrocampista quei 2 ritardati di giuntoli e de laurentiis che schifo di società - gilnar76 : Auriemma è sicuro: 'Ecco cosa farà De Laurentiis con il ricavato di due cessioni' #Forzanapoli #Napoli… -