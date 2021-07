Mims, sicurezza ponti e viadotti: al via una Commissione tecnica per le verifiche sulle strutture (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Per migliorare la sicurezza di strade e autostrade attraverso un attento monitoraggio su ponti e viadotti, che in molti casi hanno più di cinquanta anni, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha istituito una Commissione di alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per le verifiche e gli interventi di manutenzione da effettuare sulle strutture dei ponti in calcestruzzo armato precompresso e ordinario. L’istituzione della Commissione, con un decreto firmato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Per migliorare ladi strade e autostrade attraverso un attento monitoraggio su, che in molti casi hanno più di cinquanta anni, il ministro delle Infrae della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha istituito unadi alto profilo tecnico che dovrà definire i criteri per lee gli interventi di manutenzione da effettuaredeiin calcestruzzo armato precompresso e ordinario. L’istituzione della, con un decreto firmato ...

