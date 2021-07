L'operaio ex Ilva licenziato per un post sulla fiction con la Ferilli è stato reintegrato (Di lunedì 26 luglio 2021) La decisione del giudice del lavoro di Taranto, che ha reintegrato Riccardo Cristello licenziato per aver condiviso un post su Facebook che secondo ArcelorMittal ledeva l'immagine dell'azienda e dei ... Leggi su today (Di lunedì 26 luglio 2021) La decisione del giudice del lavoro di Taranto, che haRiccardo Cristelloper aver condiviso unsu Facebook che secondo ArcelorMittal ledeva l'immagine dell'azienda e dei ...

Advertising

rep_bari : Ex Ilva, va reintegrato l'operaio licenziato per un post sulla fiction con Ferilli. 'Sono felice' [di Gino Martina]… - RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Vi ricordate l’operaio ilva licenziato per il post su fb, per cui intervenne anche Sabrina ferilli? Il giudice del lavoro… - gervasoni1968 : Ex Ilva, va reintegrato l'operaio licenziato per un post sulla fiction con Ferilli. 'Sono felice' - la Repubblica - brumas00 : RT @ardigiorgio: Vi ricordate l’operaio ilva licenziato per il post su fb, per cui intervenne anche Sabrina ferilli? Il giudice del lavoro… - corrmezzogiorno : #Bari Taranto, reintegrato operaio ex Ilva per un post su una fiction -