Letta piange Dino Impagliazzo | “Esempio di impegno e voce di solidarietà”

ROMA – "Piango la scomparsa di Dino Impagliazzo, Esempio di impegno e voce di solidarietà; un abbraccio affettuoso a Marco Impagliazzo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), a proposito della morte di Dino Impagliazzo, lo "chef dei poveri" che l'anno scorso era stato premiato dal capo dello Stato come "eroe dei nostri giorni". L'uomo, originario de La Maddalena, si è spento ieri a Roma. Era un membro del Movimento dei Focolari e servitore nella comunità di Sant'Egidio. I funerali si svolgeranno domattina alle ...

