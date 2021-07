Irma Testa vola ai quarti di finale | la Butterfly napoletana supera Walsh

(Di lunedì 26 luglio 2021) Continua il sogno olimpico di: la pugilatrice di Torre Annunziata ha sconfitto negli ottavi dil'irlandese Michaelae ha staccato il biglietto per idi...

ItaliaTeam_it : AVANZA IRMA! La pugile #ItaliaTeam Irma Testa batte Liudmila Vorontsova e avanza nella categoria 57 kg! ??????… - Coninews : Inizio brillante per Irma Testa. La pugile campana in gara nei 57 kg supera Liudmila Vorontsova nel suo primo match… - Coninews : Ancora una bella vittoria di Irma Testa. ???? A #Tokyo2020 la pugile campana ha sconfitto 5-0 ai punti l’irlandese M… - NicKiappa : RT @vitasportivait: #Tokyo2020| #Boxing Irma Testa è ai quarti di finale! ???? Termina 5-0, con decisione unanime dei giudici, il match d… - fedecaccy : RT @delinquentweet: Arriva il verdetto degli esimi signori giudici: Irma Testa se ne va ai quarti di finaleeeeeeeeee 5-0 oeeeeeeeee #Boxin… -

avanza ai quarti di finale del torneo olimpico di pugilato, categoria pesi piuma 54 - 57 kg.Bene anche sul ring della boxe, dovesi è guadagnata il passaggio ai quarti di finale del 28 luglio contro la canadese Veyre. Nel tennis, semaforo verde per Fabio Fognini e Camila Giorgi, ...Olimpiadi di Tokyo, la pugile italiana Irma Testa si qualifica per i quarti di finale battendo per 5 a 0 la forte irlandese Walsh Il primo round è appannaggio della sfidante con ...Irma Testa si è qualificata ai quarti di finale del torneo olimpico di pugilato, categoria 54-57 kg. La pugile azzurra ha battuto 5-0 ai punti l’irlandese Michaela Walsh, dominando l’incontro. Il pros ...