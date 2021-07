Incendi | Camera | solidarietà a Sardegna | governo riferisca

Advertising

Fracogliandro3 : RT @ToniaPeluso: Mi è stato consigliato un profilo Ig. Sono andata e ci sono tantissimi annunci di commercianti, trasportatori, albergatori… - http_gayalaand : RT @ToniaPeluso: Mi è stato consigliato un profilo Ig. Sono andata e ci sono tantissimi annunci di commercianti, trasportatori, albergatori… - anitram39126789 : RT @ToniaPeluso: Mi è stato consigliato un profilo Ig. Sono andata e ci sono tantissimi annunci di commercianti, trasportatori, albergatori… - Reberebby215 : RT @ToniaPeluso: Mi è stato consigliato un profilo Ig. Sono andata e ci sono tantissimi annunci di commercianti, trasportatori, albergatori… - ciccio_liso : RT @ToniaPeluso: Mi è stato consigliato un profilo Ig. Sono andata e ci sono tantissimi annunci di commercianti, trasportatori, albergatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Camera

Agenzia ANSA

Nell'Aula dellaunanime solidarietà dei gruppi parlamentari per la Sardegna flagellata dagli, ma anche la richiesta al governo di riferire sulla situazione. Filippo Sensi del Pd esprime "condanna per ...Il presidente della, Fico , ha invece scritto: ' In Sardegna si sta consumando una tragedia ambientale con migliaia di ettari in fumo a causa degli. La Protezione civile e tutte le ...Nell'Aula della Camera unanime solidarietà dei gruppi parlamentari per la Sardegna flagellata dagli incendi, ma anche la richiesta al governo di riferire sulla situazione. (ANSA) ...Nella foto della settimana di Rolling Stone, il terribile incendio che ha colpito l'area dell'Oristanese. Secondo le prime stime, sono stati persi già 20mila ettari ...