Improta sul NapolI | ”Folorunsho | Zanoli e Gaetano? Non sono ancora arrualibili”

(Di lunedì 26 luglio 2021): ”? Non penso che siano arruolabili. Anche perè lo stesso” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni, dirigente, per parlare del, del mercato del club azzurro, die di altro. Queste le sue parole: SU, ZANIOLI E? Non penso che siano arruolabili. Anche per ...

L'ex Napoli è pessimista: 'La situazione attuale è talmente curiosa, strana, da non farmi guardare avanti con molta fiducia'.
A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. "Penso che il Napoli debba procedere alla vendita eventuale di alcuni giocatori. Se alcuni sono ...