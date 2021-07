Il retroscena | Messias | ora Juric chiede al Toro di chiudere

(Di lunedì 26 luglio 2021) I prossimi due-tre giorni saranno quelli di Junior. Abbiamo detto e ripetiamo che il centrocampista brasiliano in uscita dal Crotone vorrebbe a tutti i costi la Serie A. Il concetto va ribadito, anche perchénelle ultime ore ha chiesto al club granata di fare uno sforzo per arrivare a una definizione. E già tra mercoledì e giovedì ci potrebbe essere un incontro decisivo. La valutazione resta di 8 milioni più 2 di bonus, confermiamo il forte interesse del Monza che vorrebbe far follie per un centrocampista offensivo che Stroppa conosce bene. Ma il Torino ora è intenzionato a muovere i passi decisivi. Foto: Instagram personale ...

Advertising

infoitsport : Il retroscena: Petagna prima scelta Toro se parte Belotti. Le ultime su Messias - zazoomblog : Il retroscena: Petagna prima scelta Toro se parte Belotti. Le ultime su Messias - #retroscena: #Petagna #prima… -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Messias

alfredopedulla.com

credo che giocherà in una squadra importante in Italia; Simy piace anche all'estero, nello ...SU OUNAS ? "Ounas l'abbiamo preso all'ultimo secondo disponibile, non so nemmeno come ce ......nel 2019 dal Gozzano: ci racconta la prima volta che li ha visti? 'ha le ... Ci racconta undel mercato di gennaio? 'Ounas l'abbiamo preso all'ultimo secondo disponibile, non ...: Twitter Napoli Adesso le cose possono cambiare, il direttore sportivo Vagnati è un estimatore di Petagna fin dai tempi di Ferrara. Ennesimo aggiornamento su Messias: il Torino resta in pole, non ci ...