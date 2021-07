Il crollo di una gru su un palazzo in provincia di Milano | VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Da alcuni giorni il Nord Italia è alle prese con una perturbazione che sta provocando diversi danni. Violenti scrosci di pioggia e improvvise grandinate hanno danneggiato molte automobili (e non solo) in Lombardia. A tutto ciò si è aggiunto, nelle giornate di ieri e oggi, anche un fortissimo vento che questa mattina ha fatto sfiorare la tragedia. A Rozzano, cittadini a Sud di Milano, una gru è caduta danneggiando un palazzo in ristrutturazione. Per fortuna non si segnalano feriti, ma 34 famiglie sono state evacuate. Queste le immagini che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si sono trovati davanti agli occhi. #Milano, in corso ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Da alcuni giorni il Nord Italia è alle prese con una perturbazione che sta provocando diversi danni. Violenti scrosci di pioggia e improvvise grandinate hanno danneggiato molte automobili (e non solo) in Lombardia. A tutto ciò si è aggiunto, nelle giornate di ieri e oggi, anche un fortissimo vento che questa mattina ha fatto sfiorare la tragedia. A Rozzano, cittadini a Sud di, una gru è caduta danneggiando unin ristrutturazione. Per fortuna non si segnalano feriti, ma 34 famiglie sono state evacuate. Queste le immagini che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si sono trovati davanti agli occhi. #, in corso ...

