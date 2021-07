Due anni fa l’omicidio Cerciello, ucciso da due studenti annoiati in cerca di sballo (Di lunedì 26 luglio 2021) Undici coltellate, undici fendenti mortali: così, due anni fa, nel quartiere romano Prati, a una manciata di passi dal centro della Capitale, due annoiati studenti statunitensi in cerca di emozioni forti ammazzarono il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Sono passati due anni dall’omicidio Cerciello. E sembra passato un secolo. Qualche giorno fa i due giovani americani, cresciuti in ricche famiglie californiane della Bay Area hanno incassato l’ergastolo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega. Quella notte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Undici coltellate, undici fendenti mortali: così, duefa, nel quartiere romano Prati, a una manciata di passi dal centro della Capitale, duestatunitensi indi emozioni forti ammazzarono il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. Sono passati duedal. E sembra passato un secolo. Qualche giorno fa i due giovani americani, cresciuti in ricche famiglie californiane della Bay Area hanno incassato l’ergastolo perdi MarioRega. Quella notte ...

