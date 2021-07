Cucciolo di volpe usato come esca muore in gabbia, denunciati i presunti autori (Di lunedì 26 luglio 2021) Figline e Incisa Valdarno, 26 luglio 2021 - Utilizzato come esca per catturare la madre, un Cucciolo di volpe è morto nella gabbia in cui era rinchiuso. Lo ha scoperto la polizia provinciale della ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Figline e Incisa Valdarno, 26 luglio 2021 - Utilizzatoper catturare la madre, undiè morto nellain cui era rinchiuso. Lo ha scoperto la polizia provinciale della ...

Advertising

lupettorosso76 : Cucciolo volpe usato come esca muore in gabbia - qn_lanazione : Cucciolo di volpe usato come esca muore in gabbia, denunciati i presunti autori - StraNotizie : Cucciolo volpe usato come esca muore in gabbia - rep_firenze : Cucciolo volpe usato come esca muore in gabbia [aggiornamento delle 12:31] - corrierefirenze : Firenze, cucciolo di volpe usato come esca muore in gabbia: alimentato a carne putrefatta e acqua contaminata -