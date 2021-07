Covid: si combatte anche col grafene, arriva dall'Abruzzo il primo tessuto meltblown (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - Riuscire a produrre un oggetto di uso comune in grado di contrastare l'elevata trasmissibilità del Sars-Cov2, economicamente accessibile a tutti, riutilizzabile più volte e attento alla sostenibilità ambientale. Sono questi alcuni degli obiettivi che hanno spinto Hygraner, innovativa startup abruzzese fondata nel 2016, a realizzare il primo tessuto in microfibra di grafene antivirale. L'innovazione brevettata risiede nell'aver industrializzato per la prima volta la produzione di un tessuto meltblown (il tessuto-non-tessuto), in cui le fibre sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - Riuscire a produrre un oggetto di uso comune in grado di contrastare l'elevata trasmissibilità del Sars-Cov2, economicamente accessibile a tutti, riutilizzabile più volte e attento alla sostenibilità ambientale. Sono questi alcuni degli obiettivi che hanno spinto Hygraner, innovativa startup abruzzese fondata nel 2016, a realizzare ilin microfibra diantivirale. L'innovazione brevettata risiede nell'aver industrializzato per la prima volta la produzione di un(il-non-), in cui le fibre sono ...

Advertising

Rosandtheworld : @SkyTG24 Eravamo un paese libero, ora siamo un paese che per un motivo o per l'altro vive in un terrore indotto. Ch… - HegelFriedrich : @erretti42 @info_zampa Quando Remuzzi diceva che il covid si combatte con gli antinfiammatori. - Lorenzo33472881 : @ilMattarella L'antidemocratico #obbligo dei #pagamenti #cashles ora sfrutta anche l'alibi del #Covid e della lotta… - Lorenzo33472881 : @Corriere L'antidemocratico #obbligo dei #pagamenti #cashles ora sfrutta anche l'alibi del #Covid e della lotta all… - Lorenzo33472881 : @ilgiornale L'antidemocratico #obbligo dei #pagamenti #cashles ora sfrutta anche l'alibi del #Covid e della lotta a… -