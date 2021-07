Calcio: Samp, doppietta di Quagliarella col Piacenza (Di lunedì 26 luglio 2021) E' una Sampdoria ancora rimaneggiata ma nel terzo test stagionale col Piacenza la squadra di D'Aversa conferma la crescita: finisce 2 - 0 per i blucerchiati con Quagliarella autentico mattatore con la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) E' unadoria ancora rimaneggiata ma nel terzo test stagionale colla squadra di D'Aversa conferma la crescita: finisce 2 - 0 per i blucerchiati conautentico mattatore con la ...

