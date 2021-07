Bassetti e no vax: “Più di 10mila minacce, ora ho paura” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ad oggi, secondo me, ho ricevuto più di 10mila minacce. Ho paura? Ora sì”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie del policlinico San Martino di Genova, da 4 mesi vive sotto scorta. “La prima denuncia è datata dicembre 2020, tutta una questione di vaccini”, dice in un’intervista a Controcorrente, su Rete 4. “In una notte sono arrivato ad avere 4000 messaggi da un gruppo no vax, sono azioni criminali. La mia casa e l’ospedale sono costantemente sorvegliati dalle pattuglie. Quando mi sposto per eventi pubblici, devo avvertire la Questura e la Digos. E loro ovviamente fanno le segnalazioni”, spiega. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Ad oggi, secondo me, ho ricevuto più di. Ho? Ora sì”. Il professor Matteo, direttore della clinica malattie del policlinico San Martino di Genova, da 4 mesi vive sotto scorta. “La prima denuncia è datata dicembre 2020, tutta una questione di vaccini”, dice in un’intervista a Controcorrente, su Rete 4. “In una notte sono arrivato ad avere 4000 messaggi da un gruppo no vax, sono azioni criminali. La mia casa e l’ospedale sono costantemente sorvegliati dalle pattuglie. Quando mi sposto per eventi pubblici, devo avvertire la Questura e la Digos. E loro ovviamente fanno le segnalazioni”, spiega. ...

