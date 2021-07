Ballando con le Stelle | Morgan apre le danze | «Lo faccio per mantenere le mie figlie Sono vittima di mobbing dalla Rai»

(Di lunedì 26 luglio 2021)(foto Instagram - @official)ha già aperto le. Con oltre due mesi di anticipo sull’avvio della nuova edizione dicon le, il musicista ha confermato la propria presenza come concorrente dello show di Milly Carlucci attirando su di sé l’attenzione, come sempre. In attesa di portare la propria imprevedibilità nel sabato sera di Rai1, l’artista si è fatto notare con una lettera destinata idealmente a Simona Ventura, che sulle pagine del settimanale Chi aveva commentato le indiscrezioni sulla sua partecipazione al dance show. “Speriamo che arrivi ...

infoitcultura : Morgan spiega perché parteciperà a Ballando con le Stelle - infoitcultura : Morgan, bomba sulla Rai: 'Mi fanno mobbing. Ballando con le stelle? Vado per soldi' - infoitcultura : La Carlucci vuole la Guaccero a Ballando con le Stelle? Vediamo i dettagli. - infoitcultura : Morgan nel cast di Ballando con le stelle - infoitcultura : Ballando con le Stelle: ecco perché Morgan partecipa allo show della Carlucci -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Il flirtil maestro Raimondo Todaro,il quale ha condiviso l'esperienza ale Stelle, si è rivelato un nulla...Morgan "le stelle? Costretto a farlo per le figlie"/ "Rai mi fa mobbing"Con una lettera aperta diffusa attraverso stampa e canali istituzionali, il questore Filippo Santarelli (nella foto), ha risposto all’interrogativo posto da una quarantina di infetttivologi in merito ...Dopo l’inaspettata cantonata da parte di casa Mediaset, sembra che per l’ex volto di Rai 1 ci siano all’orizzonte importanti progetti in ...