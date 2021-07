Auriemma è sicuro: "Ecco cosa farà De Laurentiis con il ricavato di due cessioni" (Di lunedì 26 luglio 2021) Il noto giornalista Raffaele Auriemma, sulle colonne di Tuttosport, ha fatto il punto della situazione riguardo la cessione di due giocatori. Si tratta di Adam Ounas e Gennaro Tutino, che non dovrebbero rimanere al Napoli. Secondo Auriemma, infatti, il primo dovrebbe accasarsi al Monza, mentre per l'italiano è forte il Parma. Il ricavato delle loro cessioni - 20 milioni circa, bonus compresi - verrà poi utilizzato da De Laurentiis per ricoprire il debito. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 luglio 2021) Il noto giornalista Raffaele, sulle colonne di Tuttosport, ha fatto il punto della situazione riguardo la cessione di due giocatori. Si tratta di Adam Ounas e Gennaro Tutino, che non dovrebbero rimanere al Napoli. Secondo, infatti, il primo dovrebbe accasarsi al Monza, mentre per l'italiano è forte il Parma. Ildelle loro- 20 milioni circa, bonus compresi - verrà poi utilizzato da Deper ricoprire il debito.

Advertising

gilnar76 : Auriemma è sicuro: 'Ecco cosa farà De Laurentiis con il ricavato di due cessioni' #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Auriemma è sicuro: 'Con il ricavato di due cessioni De Laurentiis coprirà un debito' - gilnar76 : Auriemma sicuro: 'È lui il nome caldo per il centrocampo del #Napoli' #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Auriemma sicuro: 'È lui il nome caldo per il centrocampo del Napoli' - Gianfra12198016 : @sportmediaset @RafAuriemma @chiellini Auriemma vai a cercare gli scudetti di sicuro li troverai in un albergo di Reggio Calabria -