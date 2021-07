Assembramenti e balli, chiusa discoteca in corso Moncalieri (Di lunedì 26 luglio 2021) Ballavano in pista mentre il dj metteva musica, senza distanza di sicurezza e senza mascherina. Per questo la polizia municipale è intervenuta e disposto la chiusura di una discoteca in corso Moncalieri. A segnalare quanto stava accedendo, venerdì sera, i residenti della zona insospettiti dalla musica a tutto volume. Il controllo dei civich ha permesso di osservare la presenza di molte persone assembrate che ballavano L’attività è stata immediatamente sospesa e la musica spenta. Il titolare è stato sanzionato per violazione delle disposizioni anticovid e il locale è stato chiuso per 5 giorni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 luglio 2021) Ballavano in pista mentre il dj metteva musica, senza distanza di sicurezza e senza mascherina. Per questo la polizia municipale è intervenuta e disposto la chiusura di unain. A segnalare quanto stava accedendo, venerdì sera, i residenti della zona insospettiti dalla musica a tutto volume. Il controllo dei civich ha permesso di osservare la presenza di molte persone assembrate che ballavano L’attività è stata immediatamente sospesa e la musica spenta. Il titolare è stato sanzionato per violazione delle disposizioni anticovid e il locale è stato chiuso per 5 giorni. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

nuovasocieta : Assembramenti e balli, chiusa discoteca in corso Moncalieri a #Torino - BeppeBo1961 : RT @qn_carlino: Covid Rimini: discoteche chiuse per balli e assembramenti - mattinodinapoli : Salerno, assembramenti, balli e niente mascherine: locale multato, rischia lo stop - qn_carlino : Covid Rimini: discoteche chiuse per balli e assembramenti - YouTvrs : Musica e balli proibiti: chiuso locale pieno di giovani - -