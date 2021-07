Ucciso in piazza: gip, da assessore rischi a collettività (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo il gip di Pavia Maria Cristina Lapi, l'assessore alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, che martedì sera durante una colluttazione ha Ucciso con un colpo di pistola il marocchino Youns ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Secondo il gip di Pavia Maria Cristina Lapi, l'alla Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, che martedì sera durante una colluttazione hacon un colpo di pistola il marocchino Youns ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA - Tg3web : Confermati i domiciliari per l'assessore alla sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici. Un testimone: 'Adriatici ha… - andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - MediasetTgcom24 : Ucciso in piazza a Voghera, gip: da assessore rischi per la collettività #voghera - MediasetTgcom24 : Ucciso in piazza a Voghera, gip: da assessore rischi per la collettività #voghera -