Traffico Roma del 25-07-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente provoca code tra la Tuscolana è l’uscita Ardeatina in direzione quindi Pontina ripercussioni e coda anche in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Ardeatina sulla diramazionenord code per lavori tra Settebagni e il raccordo anulare passiamo sulla A24-l’aquila-teramo causa lavori rallentamenti con code a tratti tra Vicovaro Mandela è Castel Madama naturalmente versoci sono poi chiude in attesa alla barriera die sul ...