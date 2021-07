Tokyo: esordio vincente per Lupo - Nicolai (Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo (GIAPPONE) - Nel torneo maschile di beach volley non hanno tradito le attese Paolo Nicolai e Daniele Lupo , vice campioni olimpici a Rio 2016. La formazione azzurra, infatti, ha battuto al ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021)(GIAPPONE) - Nel torneo maschile di beach volley non hanno tradito le attese Paoloe Daniele, vice campioni olimpici a Rio 2016. La formazione azzurra, infatti, ha battuto al ...

Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Federvolley : ?? Pics, pics, pics ?? Le foto del match d'esordio de #LaNazionale ???? maschile contro @VBallCanada ???? ai Giochi di T… - Eurosport_IT : Cinque giocatori in doppia cifra: quando si dice vittoria di squadra ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici |… - ItalianSerieA : RT @Agenzia_Ansa: La judoka Odette Giuffrida ha conquistato la qualificazione alla semifinale di #Tokyo2020 ottimo esordio delle azzurre de… - cmarchionne81 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA SPAZZA VIA IL ROC ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Volleyball Rivivi le emozioni dell'es… -

Tokyo 2020, tre medaglie di bronzo: Giuffrida judo, Longo Borghini ciclismo, Zanni sollevamento pesi ...a valanga contro il Sudafrica Comincia con una vittoria il cammino olimpico del Settebello a Tokyo. ... Esordio vincente delle azzurre del volley Buone notizie dalla pallavolo: le azzurre hanno vinto 3 a ...

Tokyo: Menegatti-Orsi Toth battute all'esordio Corriere dello Sport Diretta Olimpiadi, tre medaglie di bronzo per l'Italia: Giuffrida (judo), Longo Borghini (ciclismo), Zanni (sollevamente pesi) Ore 14:08 TENNIS FEMMINILE, DOPPIO: ESORDIO VINCENTE PER ERRANI-PAOLINI Buona la prima per il duo femminile Sara Errani e Jasmine Paolini, che avanzano al secondo turno del doppio femminile di Tokyo ...

LIVE Tokyo 2020 - Il calendario: 25 luglio, gare e risultati Zanni terzo bronzo Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...

