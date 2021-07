Moto | tragedia ad Aragon | muore talento spagnolo di 14 anni

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilrsport su due ruote piange un altro pilota giovanissimo. A quasi due mesi dalla morte al Mugello del 19enne svizzero Jason Dupasquier vittima di un incidente nelle libere della3, oggi in Spagna...

