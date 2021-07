(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Le immagini degliin Sardegna sono spaventose. Allaoristanese la solidarietà e l’abbraccio del gruppo alla Camera del Movimento Cinque stelle. Adesso bisogna fare presto chiarezza su eventuali responsabilità, ma soprattutto reperire risorse e aiuti per i cittadini danneggiati”. Lo dichiara Davide, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Incendi: Crippa (M5S), 'solidarietà a comunità colpite, subito aiuti'... -

Il Tempo

