Ultime Notizie dalla rete : CEV Aragòn Tragedia nell'European Talent Cup: incidente mortale per il 14enne Millán Il programma delle gare del Cev è stato quindi cancellato in segno di rispetto. Leggi i commenti Motociclismo: tutte le notizie Motori: tutte le notizie Gasport 25 luglio 2021

CEV Aragòn: Hugo Millàn è morto dopo un brutto incidente in Gara 1 Il fine settimana del CEV ad Aragòn si è concluso nel peggiore dei modi. Dopo la gara del Mondiale Junior Moto3 vinta da David Munoz, infatti, è stata comunicata ufficialmente la morte del 14enne spagnolo Hugo Millàn , ...

