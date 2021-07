Amici: Tommaso Stanzani emozionato per i regali dei fan (Di domenica 25 luglio 2021) Tommaso Stanzani, dopo un mese trascorso in giro per l’Italia, tra impegni lavorativi e vacanze romantiche insieme a Tommaso Zorzi, è tornato a Bologna dalla sua famiglia. A casa, oltre ad aver riabbracciato i suoi affetti, ha trovato anche molti regali dei fan ad aspettarlo. Tommaso Stanzani è finalmente tornato a casa, nella sua Bologna. Il ballerino, reduce dall’esperienza ad Amici 20, ha sostenuto l’esame di maturità ad Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021), dopo un mese trascorso in giro per l’Italia, tra impegni lavorativi e vacanze romantiche insieme aZorzi, è tornato a Bologna dalla sua famiglia. A casa, oltre ad aver riabbracciato i suoi affetti, ha trovato anche moltidei fan ad aspettarlo.è finalmente tornato a casa, nella sua Bologna. Il ballerino, reduce dall’esperienza ad20, ha sostenuto l’esame di maturità ad Articolo completo: dal blog SoloDonna

