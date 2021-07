Sniffa cocaina | vede mostri e chiude la serata da incubo aggredendo i sanitari

Advertising

EraldoFR : E certo, poverino, se gli chiedono di baciare l'ano di un'attrice, come fanno? C'è una bella scena ne 'The Wolf of… - ErosMGHope : Io questo aforisma lo rigiro a chi si droga e sniffa cocaina da mattina a sera: DOVETE PARLARE A LORO COSÌ... a lor… - StefanoIntorre : @Giusylo3 #Salvini Se lo dice uno che sniffa #cocaina! -

Ultime Notizie dalla rete : Sniffa cocaina

Il Resto del Carlino

Le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza di droga soprattutto. Un intervento che ha evitato conseguenze pesanti per l'uomo e anche per chi gli stava accanto dato che si era ...BASSANO - I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bassano del Grappa, insieme ai militari della stazione di Marostica, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria finalizzata alla ..."Vedo i mostri". Sniffa cocaina e, in preda alle allucinazioni, dà in escandescenze in mezzo alla strada, arrivando a lanciarsi sotto una delle due ambulanze intervenute per soccorrerlo. Nottata turbo ...TAVULLIA - Sotto l’effetto di droghe inizia ad avere effetti allucinogeni, tanto da vedere mostri e non riconoscere più nessuno. Un 32enne albanese, dopo aver assunto ...