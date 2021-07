Sgominata ad Ostia banda spacciatori di crack e cocaina (Di sabato 24 luglio 2021) Sgominata ad Ostia una banda che spacciava crack e cocaina nelle case popolari. I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno sottoposto agli arresti domiciliari quattro persone, tutte originarie della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021)adunache spacciavanelle case popolari. I carabinieri della Compagnia dihanno sottoposto agli arresti domiciliari quattro persone, tutte originarie della ...

