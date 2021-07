Pierpaolo Pretelli, presto le nozze con Giulia Salemi? Lui rompe il silenzio (Di sabato 24 luglio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti per il matrimonio? Lui frena: “Poi vediamo” Pierpaolo Pretelli è stato ospite in collegamento con il programma UnoWeekend condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip a settembre sarà tra i concorrente di Tale e Quale Show ma durante il collegamento ha rotto il silenzio anche sulla sua storia d’amore con Giulia Salemi su cui ha detto: “La storia d’amore va benissimo, siamo felici e complici.” A questo punto però i due conduttori lo hanno incalzato ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021)pronti per il matrimonio? Lui frena: “Poi vediamo”è stato ospite in collegamento con il programma UnoWeekend condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip a settembre sarà tra i concorrente di Tale e Quale Show ma durante il collegamento ha rotto ilanche sulla sua storia d’amore consu cui ha detto: “La storia d’amore va benissimo, siamo felici e complici.” A questo punto però i due conduttori lo hanno incalzato ...

