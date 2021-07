Pensione in totalizzazione, facile essere penalizzati dal calcolo contributivo (Di sabato 24 luglio 2021) Pur se interessante dal punto di vista del diritto alla Pensione, l'istituto della totalizzazione non è del tutto conveniente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) Pur se interessante dal punto di vista del diritto alla, l'istituto dellanon è del tutto conveniente. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensione in totalizzazione, facile essere penalizzati dal calcolo contributivo - Rosyfree74 : RT @catarvoyageur: @ElioLannutti @Rosyfree74 @RaiNews A me non va giù la 'totalizzazione' oltre 50 anni di contributi, 1000 euro di pension… - catarvoyageur : @ElioLannutti @Rosyfree74 @RaiNews A me non va giù la 'totalizzazione' oltre 50 anni di contributi, 1000 euro di pensione. -