Marusic sul ritiro ad Auronzo di Cadore

Adam Marusic è uno dei giocatori della Lazio che durante la scorsa stagione, l'ultima di Inzaghi, è riuscito ad emergere maggiormente. Ora il difensore sta dialogando con la società per trovare un possibile accordo sul rinnovo di contratto, intanto continua a lavorare con Sarri ad Auronzo. Marusic sul ritiro con la squadra, spende solo belle parole. Daniele Rugani è il nuovo nome per la Lazio Come procede ad Auronzo? Marusic sul ritiro ha solo belle parole La Lazio ha la sensazione di aver cominciato la preparazione con il piede giusto. Non si tratta solo dei ...

