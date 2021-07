Lazio | Sarri | “I tifosi mi fanno sentire a casa”

(Di sabato 24 luglio 2021) “La sensazione è bella, devo ringraziare chi è qui tutti i giorni con me. Allenarsi in questo entusiasmo è molto bello. Mi sento aper l’accoglienza deie della società, ma anche per la disponibilità del gruppo. Tutto questo mi ha dato molto entusiasmo. Ho visto i ragazzi che si applicano e si impegnano al massimo. Al momento mi basta e m’avanza“. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaMaurizio, a margine della presentazione della prima squadra ad Auronzo di Cadore SportFace.

valore aggiunto: sosteniamolo' Durante la serata ha parlato anche il presidente della, Claudio Lotito : ' Ringrazio i tifosi che danno forza e rappresentano i nostri colori e che ci ...Commenta per primo Intervenuto sul palco della presentazione della squadra davanti ai tifosi al culmine del ritiro dellaad Auronzo di Cadore, l'allenatore biancoceleste, Maurizio, tecnico ha parlato così dello 'stato dell'arte' dei lavori per la sua nuova squadra. 'Devo ringraziare chi è qui tutti i giorni, ...Le dichiarazioni di Maurizio Sarri nel corso della presentazione della Lazio: "I tifosi mi fanno sentire a casa" ..."La sensazione è bella, devo ringraziare chi è qui tutti i giorni con me. Allenarsi in questo entusiasmo è molto bello. Mi sento a casa per l'accoglienza dei tifosi e della società, ma anche per la di ...