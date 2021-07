Green Pass obbligatorio per la PA, Brunetta favorevole: "Salvini sbaglia" (Di domenica 25 luglio 2021) Entro fine agosto il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio per viaggiare su navi, treni e aerei. Il governo sembra deciso e tra pochi giorni sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, oltre che per chi viaggia su mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 luglio 2021) Entro fine agosto ilpotrebbe diventareper viaggiare su navi, treni e aerei. Il governo sembra deciso e tra pochi giorni sarà avviata la discussione sulle vaccinazioni del personale scolastico e dei lavoratori, oltre che per chi viaggia su mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - RItaliano3 : RT @IMoresi: LA GERMANIA NON ADERISCE AL GREEN PASS. CE LE FACCIAMO 2 STRAFOTTUTE DOMANDE? - Uleprr : RT @borghi_claudio: Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono continua… -