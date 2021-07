Ero a Genova, non rinnego nulla e continuo a lottare per un mondo migliore (Di sabato 24 luglio 2021) Ho fatto tutto il percorso dei social forum, Firenze, Londra, Genova, e il ventuno luglio era una tappa importante. Io non rinnego nulla, non ho mai pensato alla globalizzazione come un nemico. Un giornalista economico di Der Spiegel dice che arrabbiarsi contro la globalizzazione è come incazzarsi quando piove: è inutile. Non mi è mai piaciuta l’etichetta “no global” ma che un diverso mondo sia possibile lo penso tutt’ora. Il social forum era un percorso, centinaia di persone nel mondo a discutere del futuro. Come si fa a relegarla come una cosa per gruppettari? Il governo di allora lavorò per polarizzare ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 luglio 2021) Ho fatto tutto il percorso dei social forum, Firenze, Londra,, e il ventuno luglio era una tappa importante. Io non, non ho mai pensato alla globalizzazione come un nemico. Un giornalista economico di Der Spiegel dice che arrabbiarsi contro la globalizzazione è come incazzarsi quando piove: è inutile. Non mi è mai piaciuta l’etichetta “no global” ma che un diversosia possibile lo penso tutt’ora. Il social forum era un percorso, centinaia di persone nela discutere del futuro. Come si fa a relegarla come una cosa per gruppettari? Il governo di allora lavorò per polarizzare ...

