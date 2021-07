Delusione per le Azzurre nella spada, out Fiammingo e Isola i quarti (Di sabato 24 luglio 2021) Le principali speranze Azzurre nella prima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 erano riposte nella scherma femminile. In particolare in Rossella Fiamingo, già medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janeiro. Ma l’avventura olimpica delle Azzurre, nella spada individuale, si è fermata ai quarti di finale. Sconfitta netta per Rossella Fiamingo contro l’estone Katrina Lehis, più combattuta per Federica Isola, sconfitta per una stoccata dalla cinese Sun. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Le principali speranzeprima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 erano ripostescherma femminile. In particolare in Rossella Fiamingo, già medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janeiro. Ma l’avventura olimpica delleindividuale, si è fermata aidi finale. Sconfitta netta per Rossella Fiamingo contro l’estone Katrina Lehis, più combattuta per Federica, sconfitta per una stoccata dalla cinese Sun.

