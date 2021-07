Calciomercato Inter | colpo in attacco | Vice Lukaku dal Real Madrid

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - Gazzetta_it : Voglia di Inter: Marcos Alonso, nostalgia di Italia. Al Chelsea è chiuso e vuole giocare #Calciomercato - calciomercatoit : ??#Eintracht disponibile allo scambio #Lazaro-#Kostic. ('Sport Mediaset'). Così l'#Inter può 'fregare' il serbo alla… - InsideVolendam : RT @SimoneTogna: Da #tuttosport: #mulattieri ha consigliato a Filip #stankovic e a Gaetano #oristanio di accettare il #volendam. Il figlio… - LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: Foot Mercato – Keita, l’Inter accelera: ore caldissime. E c’è una grande novità sulla formula -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo Achraf Hakimi è subito decisivo per il PSG che oggi in amichevole ha battuto l'Orleans 1 - 0 proprio grazie a un suo gol. Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports l'exha parlatp dello stato di forma della sua nuova squadra e dell'impatto con la realtà Paris Saint - Germain: 'Siamo pronti, stiamo trovando il ritmo, stiamo recuperando bene per la gara di ...Commenta per primo Intervistato daTv l'attaccante tornato all'dopo il prestito al Verona, Eddie Salcedo ha parlato del suo ritorno in nerazzurro e delle sue sensazioni. INZAGHI - 'L'approccio? Molto buono. Abbiamo parlato, mi ha fatto sentire subito molto ...Gli sceicchi, proprietari di Manchester City e Paris Saint Germain, si stanno rendendo protagonisti di questa sessione di calciomercato costruendo la squadra del futuro per raggiungere un obiettivo pr ...osì scrive il Corriere dello Sport: 'Il torneo al quale dovevano partecipare l'Inter e l'Arsenal è stato completato da Pumas e Atletico Nacional. L'Inter rischia di dover risarcire agli organizzatori ...