Burioni | Ora No Vax chiusi in casa come sorci Meloni | Questa non è scienza Vergognoso

"Davvero il professor Burioni pensa di convincere con questi toni gli italiani a vaccinarsi?". Inizia così il post con cui la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta un tweet del virologo Roberto Burioni in cui, in riferimento ai nuovi criteri stabiliti dal governo per l'accesso ai luoghi pubblici con Green Pass, si leggeva: "Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci".

