Vaccino, Salvini: "L'ho fatto per libera scelta" (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Vaccino "io L'ho fatto non perché me lo ha imposto qualcuno ma per libera scelta". Lo ha detto Matteo Salvini a Macerata. "I vaccini salvano la vita, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo nessuno, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 anni bisogna vaccinarli per andare a scuola non mi convincerà mai". "A volte siamo soli nei palazzi, ma fuori dai palazzi ci sono milioni di italiani che la pensano come noi e io finché campo difendo le libertà. Io voglio vivere in un paese libero, in cui i cittadini siano liberi di scegliere: libertà di impresa, di ...

meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - AzzolinaLucia : “Green pass? Non scherziamo” “Vaccino sotto i 40 anni? Mai” “Proroga stato d’emergenza? Non c’è ragione” Salvini d… - borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - RoccoRm86 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Salvini e Meloni dovrebbero farvi il vaccino per la “memoria corta” - CiccioniSe : RT @Adnkronos: #Salvini dopo il #vaccino: 'L'ho fatto per libera scelta'. -