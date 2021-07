(Di venerdì 23 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 23 luglio al microfono Giuliano per emergenza covid dell’Italia oggi supera 64 milioni di dosi di vaccino somministrate numero record procediamo a ritmo incalzante nellegiornate ci sono stati circa 570 mila dosi al giorno il ministro della Salute Roberto Speranza intanto schizza le reti Nazionale coltre passo la soglia di una attestandosi a 126 cioè una persona con il virus oramai ne conta già più di un’altra Ascolta settimana alle 20 era 091 pesce il valore dell’indice di trasmissibilità del contagio in Sardegna raggiungendo il valore di 224 rispetto al 112 della scorsa settimana ...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - SkyTG24 : Saman Abbas, il fidanzato: “Spero ancora sia viva. Pronto a raccontare tutto ciò che so” - Corriere : Prima manifestazione anti Green pass: 2.000 in piazza a Torino - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - bizcommunityit : Coronavirus, ultime notizie. Discoteche chiuse, gestori ricorrono ai Tar contro Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Per permettere lo svolgimento della gara ciclistica amatoriale I Trofeo Brao Caffè, sabato 24 luglio nella fascia oraria tra le 14.30 e le 17.30 è prevista la sospensione temporanea della circolazione ...L'intensa attività dei vigili del fuoco che hanno lavorato con l'ausilio delle fotocellule per l'intera notte e con attrezzature speciali arrivate dalla terraferma non è bastata per rimuovere la ...Inseego Corp. (NASDAQ: INSG), leader nelle soluzioni da dispositivo a cloud 5G, oggi ha presentato il suo gateway industriale Wavemaker PRO 2000e. Combinando 5G ad alte prestazioni con le capacità 4G ...IDEMIA, leader mondiale nell'identità aumentata, oggi ha annunciato la presentazione agli investitori dei risultati finanziari relativi al primo semes ...