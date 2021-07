Roma Futura | Caudo | mobilità e ambiente | pronti a scelte radicali

(Di venerdì 23 luglio 2021)– “Servono, perché questa città ha un potenziale enorme e oggi soffre di non essere governata”. A dirlo Giovanni, presidente del III Municipio di, a margine della presentazione della lista civica ‘– Ecologista, femminsita, egualitaria’ presentata ufficilamente oggi ache con 7388 preferenze, pari al 15.68% dei voti, è arrivato secondo alle primarie del Pd diper la corsa al Campidoglio, ha annunciato oggi che sarà capolista della lista civica a sostegno di ...

Advertising

63stodan : RT @RomaFutura_: Ho deciso di fare il capolista di Roma Futura perché è il risultato delle primarie che mi ha spinto a farlo, era un percor… - RomaPossibile : RT @RomaFutura_: Insieme alle parole cardine di Roma Futura (Ecologista, Femminista, Egualitaria) nel simbolo è stato aggiunto il disegno d… - A_LisaCorrado : RT @RomaFutura_: Insieme alle parole cardine di Roma Futura (Ecologista, Femminista, Egualitaria) nel simbolo è stato aggiunto il disegno d… - andreabanchelli : Un pensiero alla futura ex sindaca di #Roma che ha impedito la gioia di una festa universale #Olimpiadi - MichidelPra : RT @RomaFutura_: Insieme alle parole cardine di Roma Futura (Ecologista, Femminista, Egualitaria) nel simbolo è stato aggiunto il disegno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Futura

RomaToday

...generando la personalità presente che non potrà che essere inferiore e meno ricca di quella; ... Federica Fedele ha partecipato a molte mostre collettive nella città diricevendo ...... con unamostra tributo all'amicizia di Sciascia con Piero Guccione), i convegni dei 'Leonardo Sciascia Colloquia' (e San Francisco), due progetti internazionali di ricerca in America e ...2' di lettura 23/07/2021 - Si è svolta ieri a Roma l’iniziativa “CNA davanti a tutti” alla presenza d e i dirigenti territoriali e regionali dell Associazione di categoria. È avvenuta quindi la premia ...Roma - È stata ufficialmente presentata questa mattina a Roma, nei giardini del BiblioBar in Lungotevere Castello, a Roma, la lista civica ecologista, ...