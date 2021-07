Principe Harry | rivelazione shock | il test del Dna prova tutto

(Di venerdì 23 luglio 2021) La persistente notizia che ilCarlo non fosse il padre diha afflitto la famiglia reale per decenni. Adesso è arrivata la svolta con ildel Dna.(Getty Images)La notizia secondo cui ilnon è il figlio delCarlo va in giro ormai da anni ed anni. In molti sostengono che il duca del Sussex fosse il figlio dellassa Diana e del maggiore James Hewitt. Il gossip è stato alimentato negli anni dalla grande somiglianza tra il secondo genito di Lady Diana e Hewitt. ...

Advertising

infoitcultura : L'annuncio del principe Harry lascia tutto di stucco: colpo di scena - NegAdriana : RT @ArturoP66023286: 'Harry non è figlio di Carlo': spunta il dna segreto - GHERARDIMAURO1 : - zazoomblog : L’annuncio del principe Harry lascia tutto di stucco: incredibile colpo di scena clamoroso - #L’annuncio #principe… - zazoomblog : Il Principe Harry scriverà un memoir con i segreti sulla Casa Reale - #Principe #Harry #scriverà #memoir -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Harry

Ilnon è figlio di Carlo d'Inghilterra . Il velenoso gossip va avanti da decenni, e tira in ballo 'le corna' di Lady Diana con il maggiore James Hewitt . La principessa triste, consorte di ...Sono mesi che ilscherza col fuoco, provocando la royal family con interviste eclatanti e dichiarazioni scandalose. Niente di tutto questo, però, sembra aver ancora placato la sua rabbia. Ora il duca è ...Secondo le ultime indiscrezioni, Thomas Markle Jr. sarebbe già in quarantena a Sydney in attesa di entrare nel reality australiano: «Lui e la duchessa non si parlano da dieci anni. Ma in casa Sussex c ...Il tornado Harry sta per abbattersi di nuovo su Buckingham Palace. La Regina è una furia e non è disposta a perdonarlo ...