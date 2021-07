Picentini Rissa con lame | bastoni e scacciacani Nei guai 11 appartenenti al branco Hanno tutti tra i 15 ed i 17 anni i minori colpiti da ordinanza di custodia

(Di venerdì 23 luglio 2021) di Pina Ferro, lesioni personali gravi, porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere, con queste accuse sono state notificate 11 ordinanze dicautelare (9 presso comunità di accoglienza e 2 ai domiciliari) ad altrettantitra i 15 ed i 17) residenti tra Salerno, Castiglione del Genovesi e Giffoni Sei Casali. Ad eseguire il provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni di Salerno, sono stati i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Ilsi sarebbbero sono dati appuntamento tramite chat e, poi, una volta gli uni di fronte agli altri, ...

...di permanenza in casa - nei confronti di 11 minorenni la maggioranza dei quali residenti nella zona dei comuni, ritenuti dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni gli autori di una...... nei confronti di 11 minorenni la maggioranza dei quali residenti nella zona dei comuni, ritenuti dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni tutti gravemente indiziati dei delitti di...A Salerno una maxi rissa organizzata sui social, uno di loro, un sedicenne, ha riportato danni permanenti al cervello ...I giovani si erano dati appuntamento a Giffoni sei Casali e si erano scontrati tra di loro utilizzando anche della armi ...