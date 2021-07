Ora è ufficiale: annullata l’inaugurazione dello “Stadio Maradona” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il fiume di polemiche che ha sommerso l’evento ha convinto l’amministrazione comunale di Napoli ad annullare la cerimonia ufficiale di inaugurazione dello ‘Stadio Maradona’, inizialmente prevista per il prossimo 29 luglio, che avrebbe comportato anche la presentazione di una targa e di una statua in onore del Pibe de Oro. Ad annunciare il dietrofront è stato il sindaco Luigi De Magistris che ha rispedito al mittente le accuse di strumentalizzazione politica. “Ho molta amarezza, siamo stati rapidissimi a intestare lo Stadio a Diego – ha detto il primo cittadino ai ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il fiume di polemiche che ha sommerso l’evento ha convinto l’amministrazione comunale di Napoli ad annullare la cerimoniadi inaugurazione’, inizialmente prevista per il prossimo 29 luglio, che avrebbe comportato anche la presentazione di una targa e di una statua in onore del Pibe de Oro. Ad annunciare il dietrofront è stato il sindaco Luigi De Magistris che ha rispedito al mittente le accuse di strumentalizzazione politica. “Ho molta amarezza, siamo stati rapidissimi a intestare loa Diego – ha detto il primo cittadino ai ...

