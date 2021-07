Omicidio di Voghera, le immagini dell’aggressione prima dello sparo | VIDEO (Di venerdì 23 luglio 2021) I fatti di Voghera continuano a far discutere. Le parole del leader della Lega Matteo Salvini hanno buttato benzina su un fuoco che già divampava furioso, poiché è si vero che in molti attendo l’esito delle indagini della magistratura ma comunque il dubbio del perchè l’assessore girasse in piazza con una pistola carica rimane forte in tutti noi. Da ore hanno preso a circolare le immagini che hanno preceduto i fatti, nel VIDEO è immortalata la famosa colluttazione a seguito della quale il leghista avrebbe poi sparato. Nei frame si vede chiaramente come Yunis El Boussetai, il 39enne marocchino che ha perso la vita, si avvicina barcollante ad ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) I fatti dicontinuano a far discutere. Le parole del leader della Lega Matteo Salvini hanno buttato benzina su un fuoco che già divampava furioso, poiché è si vero che in molti attendo l’esito delle indagini della magistratura ma comunque il dubbio del perchè l’assessore girasse in piazza con una pistola carica rimane forte in tutti noi. Da ore hanno preso a circolare leche hanno preceduto i fatti, nelè immortalata la famosa colluttazione a seguito della quale il leghista avrebbe poi sparato. Nei frame si vede chiaramente come Yunis El Boussetai, il 39enne marocchino che ha perso la vita, si avvicina barcollante ad ...

itinagli : Sulle dinamiche dell'omicidio di #Voghera faranno luce le indagini. Sul fatto che un assessore, un rappresentante… - gennaromigliore : Dinamiche e responsabilità per l’omicidio di #Voghera le stabilirà un giudice. Da ieri continuo tuttavia a chiederm… - LegaSalvini : ?? La testimonianza esclusiva del barista di Voghera: “Ecco chi era l’uomo ucciso”. - neXtquotidiano : Omicidio di Voghera, le immagini dell’aggressione prima dello sparo | VIDEO - AfinetAlberto : RT @baffi_francesco: L'Emiro di Rignano ha scritto mezza riga sull' omicidio di Voghera? A me non risulta. #RenziFaiSchifo -