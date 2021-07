Gavillucci | Mazzoleni? Non è giusto che non debba arbitrare più il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 luglio 2021) Claudio, ex arbitro italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "La partita Juventus-Inter è tra quelle più difficili dain Serie A. La prestazione di Calvarese è stata insufficiente sotto tutti i punti di vista, non solo per gli errori a favore della Juventus ma anche per quelli commessi contro i bianconeri, come l'espulsione di Bentancur. È difficilela Juventus? Quando si arbitrano squadre che hanno un pubblico caldissimo che accompagna ogni ...