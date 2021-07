Formula 1 | Domenicali | “Sprint Qualifying? Finalmente abbiamo avuto coraggio di cambiare”

(Di venerdì 23 luglio 2021) L’amministratore delegato della1, Stefano, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha ironizzato sul prossimo weekend di gare che avrà in programma la: “Venerdì prossimo, in Ungheria, la gente dirà ‘che noia’, negli Stati Uniti sono entusiasti della. Si sa, gli americani amano lo spettacolo e la competizione. Ma anche i team principal sono favorevoli, al 100%.ildi fare qualcosa di diverso e questo ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, le parole dell'amministratore delegato Stefano #Domenicali - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Domenicali entusiasta del weekend di #Silverstone - FormulaPassion : #F1 | #Domenicali entusiasta del weekend di #Silverstone - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Stefano Domenicali e il futuro della Formula 1 ? di Danilo Lunetta ?? - P300it : F1 | Stefano Domenicali e il futuro della Formula 1 ? di Danilo Lunetta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Domenicali

FormulaPassion.it

Mi è piaciuta la voglia della1 di provare qualcosa di nuovo - ha sottolineato- più punti? Vedremo. C'è chi teme che così perda rilevanza la gara di domenica. Estendere l'evento a ...... decimo appuntamento del mondiale 2021 di1. Secondo quanto dichiarato dal Direttore ... da mangiarsi le unghie e restare incollati alla tv', ha affermato il braccio destro di StefanoFormula 1, le parole dell'amministratore delegato Stefano Domenicali: "Sprint Qualifying? Finalmente abbiamo avuto coraggio di cambiare" ...Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta, e in esclusiva in chiaro, le gare del Campionato del Mondo di « Formula E ». Sabato 24 luglio, alle ore 16.00, e domenica 25, alle 15.00, ...