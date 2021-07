Dakar 2022 - Primo test per l'Audi RS Q e-tron (Di venerdì 23 luglio 2021) L' trong>Audi trong> si prepara a pieno ritmo verso la trong>Dakar trong> trong>2022 trong>, in programma il prossimo gennaio: sono iniziati i trong>test trong> della nuova RS Q e-tron con la quale trong>Audi trong> affronterà le grandi sfide del rally raid più duro al mondo. Il prototipo elettrico per il rally raid. I successi di trong>Audi trong> nelle corse sono ormai noti a tutti e Julius Seebach, ceo e responsabile motorsport, guarda al futuro ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021) L'trong> si prepara a pieno ritmo verso latrong>trong>, in programma il prossimo gennaio: sono iniziati itrong> della nuova RS Q e-con la qualetrong> affronterà le grandi sfide del rally raid più duro al mondo. Il prototipo elettrico per il rally raid. I successi ditrong> nelle corse sono ormai noti a tutti e Julius Seebach, ceo e responsabile motorsport, guarda al futuro ...

Advertising

motorionline : Comincia a svelarsi l'Audi RS Q e-Tron, primo prototipo al mondo con un range extender per alimentare il powertain… - togone76 : RT @HDblog: Audi RS Q e-tron, partono i test del prototipo elettrico per la Dakar 2022 - Motor1italia : Il mostro Audi per la Dakar ha due motori Formula E (e un turbo dal DTM) - HDblog : Audi RS Q e-tron, partono i test del prototipo elettrico per la Dakar 2022 - HDmotori : Audi RS Q e-tron, partono i test del prototipo elettrico per la Dakar 2022 -